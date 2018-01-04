Пожар на обувном производстве в Новосибирске угрозы населению не представляет – МЧС

04.01.18 12:22

© РИА Новости. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ

4 января. Interfax-Russia.ru - Густой черный дым, образующийся при горении синтетических материалов в поселке Чернореченский (Новосибирская область), угрозы населению не представляет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Новосибирской области в четверг.

"На месте пожара работает лаборатория Роспотребнадзора. Ввиду сильного задымления проведены замеры предельно-допустимой концентрации токсичных веществ в воздухе. Превышение не зафиксировано. Специалисты отмечают, что угроза отравления для жителей поселка отсутствует", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что распространение огня предотвращено, сил и средств для ликвидации пожара достаточно.

Как сообщалось, пожар на обувном производстве начался около 9:00 (05:00 мск). На месте работают 90 спасателей и 26 единиц техники.

Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили дело по ч.3 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура, по факту гибели девяти человек, начала проверку соблюдение законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета.

По предварительной версии, пожар начался из-за замыкания электропроводки.

Ранее источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщал агентству, что на предприятии погибли 10 человек, которые, по предварительным данным, являлись уроженцами Китая.