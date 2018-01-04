Пожар на обувной фабрике под Новосибирском ликвидирован

04.01.18 12:31

Фото с сайта ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

4 января. Interfax-Russia.ru - Спасатели ликвидировали пожар на территории обувного производства в поселке Чернореченский в Искитимском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в четверг.

"Открытое горение было ликвидировано около часа дня (12:00 мск) по местному времени. В тушении пожара задействовано 98 человек личного состава. В настоящее время пожарные проводят разбор конструкций, проливку, поиск пострадавших", - говорится в сообщении. Ранее источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщал агентству, что на предприятии погибли 10 человек, которые, по предварительным данным, являлись уроженцами Китая.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа.

Пожар на обувном производстве начался около 9 часов утра (6:00 мск). По предварительной версии, пожар начался из-за замыкания электропроводки. Также одной из версий причины пожара называлось неосторожное обращение с огнем.

Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили дело по ч.3 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура, по факту гибели девяти человек, начала проверку соблюдение законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета.

Температура воздуха в четверг в Чернореченском - 35 градусов мороза.