Более десятка артистов новогодней елки в Доме Союзов в Москве отравились заказанной едой

04.01.18 13:02

© РИА Новости. Николай Хижняк

4 января. Interfax-russia.ru - В минувшую среду 11 артистов, занятых в новогодних мероприятиях Колонного зала Дома Союзов, обратились за медицинской помощью с проявлениями пищевой токсикоинфекции.

"Один из артистов был госпитализирован в удовлетворительном состоянии и сегодня готовится к выписке. Остальные обратившиеся имели легкие симптомы, в госпитализации не нуждались, после оказанной медицинской помощи сегодня все они вернулись к работе", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация, что актеры новогодней елки в Доме Союзов, отыграв одного представление, в перерыве заказали доставку еды: сэндвичи, салаты, рис с рыбой, щи. После этого они почувствовали недомогание, у многих началась рвота, расстройство желудка. Что именно стало причиной отравления, не сообщается.

Новогодние мероприятия для детей в Колонном зале Дома Союзов проходят по 7 января.