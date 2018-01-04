Бастрыкин поручил направить в ХМАО криминалистов для расследования обстоятельств ДТП, унесшего жизни 10 человек

04.01.18 13:33

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

4 января. Interfax-Russia.ru - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился оказать практическую помощь и провести необходимые следственные действия для установления наиболее полной картины произошедшего в Ханты-Мансийском автономном округе ДТП, в результате которого погибли 10 человек, сообщила в четверг "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"По поручению председателя СКР А.Бастрыкина для оказания практической помощи, проведения необходимых следственных действий и экспертных исследований, установления наиболее полной картины произошедшего ДТП, в результате которого погибли 10 человек, в том числе четверо детей, в Ханты-Мансийский автономный округ направлены опытные криминалисты центрального аппарата СКР", - сказала С.Петренко.

Она напомнила, что следственными органами СКР по ХМАО продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

3 января на 159 километре автодороги Ханты-Мансийск - Нягань произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей "Renault Duster" и "Mazda 6". В результате аварии погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи продолжают работу на месте происшествия.