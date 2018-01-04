В центральном аппарате СКР взяли на контроль расследование дела о пожаре с жертвами на обувной фабрике под Новосибирском

04.01.18 14:11

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 января. Interfax-Russia.ru - Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области лично возглавить работу следственной группы и проведение всех необходимых следственных действий на месте пожара на обувной фабрике, в результате которого погибли рабочие, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В ходе расследования уголовного дела будут установлены также все условия, способствовавшие возгоранию и гибели людей. Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СКР", - отметила С.Петренко.

Как сообщалось, утром 4 января произошло возгорание помещений обувной фабрики, расположенных по улице Советской в поселке Чернореченском Искитимского района на площади примерно 2 тыс. кв метров. В этих помещениях было организовано производство и хранение резиновой обуви, а также сопутствующих материалов для ее изготовления.

"В результате погибли люди, точное количество жертв пожара устанавливается", - сообщила С.Петренко.

По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"После локализации возгорания и задымления к осмотру приступит следственно-оперативная группа, состоящая из следователей по особо важным делам и следователей-криминалистов регионального следственного управления. По результатам осмотра места происшествия и назначения соответствующей пожарно-технической экспертизы будет установлена причина возгорания", - сообщила официальный представитель СКР.

Ранее источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщал агентству, что на предприятии погибли десять человек, которые, по предварительным данным, являлись уроженцами Китая.

Пожар на обувном производстве, как сообщалось, начался около 6:00 мск. Открытое горение было ликвидировано около 12:00 мск. По предварительной версии, пожар начался из-за замыкания электропроводки. Также одной из версий причины пожара называлось неосторожное обращение с огнем.

Температура воздуха в четверг в Чернореченском - 35 градусов мороза.