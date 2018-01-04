Родным погибших в ДТП в ХМАО выделят материальную помощь на организацию похорон

04.01.18 14:18

© РИА Новости. Сергей Ким

4 января. Interfax-Russia.ru- Власти Ханты-Мансийского автономного округа выделят по 225 тыс. рублей на организацию похорон жителей региона, погибших 3 января в дорожно-транспортном происшествии, сообщает Департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Материальная помощь также будет оказана родным погибших в аварии ямальцев.

"И муниципалитет, и правительство ЯНАО, и предприятие, где работала одна из погибших, окажет всю необходимую помощь. Сейчас решается вопрос доставки тел самолетами в Калининград, где будет похоронена ямальская семья", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе губернатора Ямало-ненецкого автономного округа.

В сообщении Департамента общественных и внешних связей ХМАО также отмечается, что в Нягань и Приобье прибывают родные и близкие погибших, идет подготовка к проведению опознания, после чего будет принято решение о доставке погибших к местам захоронения. С родственниками погибших работают психологи.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального СК, следователи-криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился оказать практическую помощь и провести необходимые следственные действия для установления наиболее полной картины произошедшего в ХМАО ДТП, в результате которого погибли 10 человек. Для этого в регион направлены опытные криминалисты центрального аппарата СКР.

Как сообщалось, в среду в Октябрьском районе ХМАО на 159 км региональной автодороги Ханты-Мансийск - Нягань столкнулись автомобили Mazda-6 и Renault Duster. Погибли десять человек, в том числе четыре ребенка.