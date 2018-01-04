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04.01.18 15:38
Жертвами ДТП в Татарстане стали четыре человека
Пресс-служба МВД по Татарстану сообщает в четверг, что авария произошла 4 января в 14:00 мск в Пестречинском районе республики на 63 км автодороги Казань - Шемордан.
"Водитель автомобиля Hyundai Creta 1982 года рождения, по предварительным данным не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1981 года рождения", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 и три его пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля ВАЗ-2114 доставлен в Арскую центральную районную больницу.
По информации Минздрава Татарстана, среди пострадавших в аварии пятилетний ребенок и беременная женщина.
Все пострадавшие в тяжелом состоянии: двое (в том числе беременная женщина) госпитализированы в Арскую центральную районную больницу, один - доставлен в Республиканскую клиническую больницу, ребенок находится в Тюлячинской центральной районной больнице, готовится его транспортировка по санитарной авиации в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казань.
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