Жертвами ДТП в Татарстане стали четыре человека

04.01.18 15:38

© РИА Новости. Николай Хижняк

4 января. Interfax-Russia.ru - В Татарстане выясняют обстоятельства автоаварии, в результате которой погибли четыре человека.

Пресс-служба МВД по Татарстану сообщает в четверг, что авария произошла 4 января в 14:00 мск в Пестречинском районе республики на 63 км автодороги Казань - Шемордан.

"Водитель автомобиля Hyundai Creta 1982 года рождения, по предварительным данным не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1981 года рождения", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 и три его пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля ВАЗ-2114 доставлен в Арскую центральную районную больницу.

По информации Минздрава Татарстана, среди пострадавших в аварии пятилетний ребенок и беременная женщина.

Все пострадавшие в тяжелом состоянии: двое (в том числе беременная женщина) госпитализированы в Арскую центральную районную больницу, один - доставлен в Республиканскую клиническую больницу, ребенок находится в Тюлячинской центральной районной больнице, готовится его транспортировка по санитарной авиации в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казань.