Гордеев включен в состав Совбеза РФ, а Цуканов исключен из него

04.01.18 16:27

© РИА Новости. Сергей Гунеев

4 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин включил полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева в состав Совета Безопасности Российской Федерации.

"Включить в состав Совета Безопасности Российской Федерации в качестве члена этого Совета Гордеева А.В. - полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе", - говорится в размещенном на официальном интернет-портале правовой информации президентском указе.

Согласно документу В.Путин также распорядился наименование должности Александра Беглова изложить в следующей редакции: "полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе".

Тем же указом Николай Цуканов исключен из состава Совета Безопасности РФ.

25 декабря президент РФ Владимир Путин своим указом освободил А.Гордеева от должности губернатора Воронежской области и назначил его на пост полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

В тот же день президент назначил Александра Беглова полпредом президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, освободив его от должности полпреда президента в Центральном федеральном округе.

В свою очередь Н.Цуканов, занимавший ранее должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, 25 декабря был назначен помощником президента РФ по вопросам местного самоуправления.