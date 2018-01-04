|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.01.18 21:40
Жертвами стрельбы под Краснодаром стали два человека
"Группа мужчин проводила время в окрестностях поселка Лорис. Из-за неожиданно возникшей ссоры один из участников посиделок открыл стрельбу из охотничьего ружья", - сказал собеседник агентства.
В результате инцидента на месте от огнестрельных ранений погибли два человека, еще один ранен, добавил он.
На месте преступления работают сотрудники оперативно-следственных групп.
В пресс-службе краевого следственного управления СКР сообщили агентству "Интерфакс-Юг", что по факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ - убийство двух человек. На месте происшествия работают следователи, принимаются меры по установлению личности стрелявшего, назначен ряд экспертиз", - сообщила официальный представитель следственного управления Наталья Смяцкая.
|
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
.
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket