Жертвами стрельбы под Краснодаром стали два человека

04.01.18 21:40

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

4 января. Interfax-Russia.ru - Два человека, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы под Краснодаром в четверг вечером, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" осведомленный источник.

"Группа мужчин проводила время в окрестностях поселка Лорис. Из-за неожиданно возникшей ссоры один из участников посиделок открыл стрельбу из охотничьего ружья", - сказал собеседник агентства.

В результате инцидента на месте от огнестрельных ранений погибли два человека, еще один ранен, добавил он.

На месте преступления работают сотрудники оперативно-следственных групп.

В пресс-службе краевого следственного управления СКР сообщили агентству "Интерфакс-Юг", что по факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ - убийство двух человек. На месте происшествия работают следователи, принимаются меры по установлению личности стрелявшего, назначен ряд экспертиз", - сообщила официальный представитель следственного управления Наталья Смяцкая.