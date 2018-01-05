В московских аэропортах из-за снегопада задержано более 20 рейсов

05.01.18 10:18

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

5 января. Interfax-Russia.ru - Более двух десятков рейсов задержано в московских аэропортах из-за сильного снега, решения о посадке принимают командиры самолетов.

"Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" не приостанавливают работу, штатно принимают и отправляют рейсы. Однако решение о посадке принимают командиры воздушных судов, поэтому возможны задержки из-за несвоевременного прибытия самолетов на разворотных рейсах", - сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

Аэродромные службы регулярно чистят взлётно-посадочные полосы и обрабатывают самолеты специальными жидкостями против обледенения, отмечают в службах аэропортов.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс-расписание", в аэропортах Москвы утром в пятницу задержано 25 рейсов и девять отменены. В частности, 12 рейсов задержаны в "Шереметьево", восемь во "Внуково" и пять в "Домодедово", и еще девять рейсов в "Домодедово" отменены. В подмосковном аэропорту "Жуковский" таких проблем нет.