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05.01.18 10:18
В московских аэропортах из-за снегопада задержано более 20 рейсов
"Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" не приостанавливают работу, штатно принимают и отправляют рейсы. Однако решение о посадке принимают командиры воздушных судов, поэтому возможны задержки из-за несвоевременного прибытия самолетов на разворотных рейсах", - сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.
Аэродромные службы регулярно чистят взлётно-посадочные полосы и обрабатывают самолеты специальными жидкостями против обледенения, отмечают в службах аэропортов.
Между тем, по данным сервиса "Яндекс-расписание", в аэропортах Москвы утром в пятницу задержано 25 рейсов и девять отменены. В частности, 12 рейсов задержаны в "Шереметьево", восемь во "Внуково" и пять в "Домодедово", и еще девять рейсов в "Домодедово" отменены. В подмосковном аэропорту "Жуковский" таких проблем нет.
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