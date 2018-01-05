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05.01.18 10:28
Военные в 2018 году могут развернуть "Искандеры" под Калининградом
"Это произойдет при плановом перевооружении ракетных бригад с комплексов "Точка-У" на комплексы "Искандер-М", - сказал собеседник агентства.
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" заступят на боевое дежурство в Калининградской области в начале 2018 года, сообщала 4 декабря газета "Коммерсант".
"На боевое дежурство они встанут в начале 2018 года",- сообщило тогда издание со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВС РФ. По данным газеты, "Искандеры" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (г.Черняховск, Калининградская область), в ближайшее время она пройдет обучение.
Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что в Калининградской области готова инфраструктура для развертывания новых ракетных комплексов, не назвав их тип.
Сухопутные войска получили уже 10 бригадных комплектов ОТРК "Искандер-М", сообщил 22 декабря главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
"Переоснащение ракетных соединений на современный комплекс "Искандер-М" с устаревшей "Точки-У" проводится в плановом порядке. К настоящему времени уже поставлено более 10 бригадных комплектов, в том числе, два комплекта в этом году - в ракетные соединения Восточного и Западного военных округов", - сказал О.Салюков.
Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что на вооружении российских военных теперь находится 11 бригадных комплектов комплекса "Искандер-М": десять были переданы в рамках контракта, еще один ракетчики получили по отдельному соглашению. По данным источника, в ближайшем будущем Вооруженные силы РФ получат еще два бригадных комплекта в рамках дополнительного соглашения.
Ранее в НАТО выражали обеспокоенность возможностью развертывания в Калининградской области оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".
В октябре 2016 года в Минобороны РФ заявили, что подразделения ракетных войск с комплексом "Искандер" не раз перебрасывались и будут перебрасываться в Калининградскую область в рамках боевой подготовки Вооруженных сил.
ОТРК "Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.
Экспортный вариант ОТРК поставлен в два иностранных государства: Армению и одну из стран Северной Африки.
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