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05.01.18 10:32

Около 120 км дорог построят за год в Москве

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
5 января. Interfax-Russia.ru - В течение года в столице планируется построить и реконструировать около 120 км дорог, а также 28 тоннелей, эстакад и мостов, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.

"В этом году мы намерены бросить вызов собственным рекордам и ввести не менее 120 км новых дорог, 28 таких транспортных сооружений, как мосты, тоннели и эстакады. Кроме этого будут построены и реконструированы 18 пешеходных переходов", - заявил М.Хуснуллин.

Он отметил, что основные строительные работы за исключением одного участка в районе канала им.Ленина планируется завершить на Северо-Западной хорде.

"Мы планируем, что в этом году Калужское шоссе дойдет до ЦКАДа, завершится строительство такой важной дороги, как Солнцево - Бутово - Видное, также будет готов участок Северо-Восточной хорды от бывшего Четвертого транспортного кольца да МКАДа", - добавил М.Хуснуллин.

Помимо этого, по словам главы столичного стройкомплекса, до конца 2018 года планируется завершить строительство дороги от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе.

"Также предусмотрен ввод ряда поперечных связок, например, от Калужского шоссе до Варшавского, от Калужского до Киевского и еще около десятка небольших локальных улиц", - сообщил заместитель мэра.

Всего же, по словам М.Хуснуллина, за ближайшие три года в столице планируется построить 289 км дорог, 76 транспортных сооружений и 42 пешеходных перехода.



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