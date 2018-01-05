Ремонт 11 зданий московских театров завершился в прошлом году

05.01.18 13:09

© РИА Новости. Владимир Вяткин

5 января. Interfax-Russia.ru - Театральная жизнь Москвы ознаменовалась в 2017 году рядом важных событий, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В минувшем году ввели финансирование театров по системе грантов: меньше бумаг, больше творческой самостоятельности. Отремонтировали 11 зданий, включая легендарный Театр на Таганке", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" в пятницу.

Он напомнил, что в ушедшем году в Москве были введены доплаты к пенсии заслуженным деятелям искусств.