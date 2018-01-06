Вести дело о ДТП в Ханты-Мансийске с 10 погибшими будет главное следственное управление СКР

05.01.18 14:06

© РИА Новости. Андрей Стенин

5 января. Interfax-Russia.ru - Дело о ДТП в Ханты-Мансийске, где погибло 10 человек, передано в Главное следственное управление СК РФ по поручению главы Александра Бастрыкина, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению Председателя СК России А.Бастрыкина уголовное дело о ДТП в ХМАО, в результате которого погибло 10 человек, для наиболее полного и объективного расследования передано в ГСУ СК. В регион выехала группа опытных следователей из Москвы", - сказала С.Петренко.

По данным следствия, в среду на 159 километре автодороги "Ханты-Мансийск - Нягань" столкнулись автомобили "Renault Duster" и "Mazda 6".