|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.01.18 19:28
Роструд проведет собственное расследование обстоятельств пожара на фабрике в Новосибирской области, в котором погибли 10 человекм
"Госинспекция труда региона приступила к расследованию группового несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 4 января 2018 г. в результате пожара в помещении обувной фабрики, расположенной по ул. Советской в поселке Чернореченский Искитимского района", - говорится в сообщении.
В главном управлении МЧС по региону подчеркнули, что здание фабрики эксплуатировалось с нарушениями. В МЧС подтвердили гибель 10 человек, а также сообщили о двух пострадавших.
"Гибели людей послужило принятие рабочими самостоятельных мер по тушению пожара при высокой пожарной загрузке объекта и быстрого распространения опасных факторов пожара", - сообщил в пятницу начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы полковник внутренней службы Алексей Брызгалов.
Ранее правительство области сообщило, что погибшими являются иностранные рабочие и, предположительно, граждан РФ среди них нет.
|
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket