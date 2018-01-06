Роструд проведет собственное расследование обстоятельств пожара на фабрике в Новосибирской области, в котором погибли 10 человекм

05.01.18 19:28

© РИА Новости. Андрей Стенин

5 января. Interfax-Russia.ru - Роструд организовал расследование пожара на обувной фабрике в Новосибирской области, в результате которого в четверг погибли 10 человек, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

"Госинспекция труда региона приступила к расследованию группового несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 4 января 2018 г. в результате пожара в помещении обувной фабрики, расположенной по ул. Советской в поселке Чернореченский Искитимского района", - говорится в сообщении.

В главном управлении МЧС по региону подчеркнули, что здание фабрики эксплуатировалось с нарушениями. В МЧС подтвердили гибель 10 человек, а также сообщили о двух пострадавших.

"Гибели людей послужило принятие рабочими самостоятельных мер по тушению пожара при высокой пожарной загрузке объекта и быстрого распространения опасных факторов пожара", - сообщил в пятницу начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы полковник внутренней службы Алексей Брызгалов.

Ранее правительство области сообщило, что погибшими являются иностранные рабочие и, предположительно, граждан РФ среди них нет.