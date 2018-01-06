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05.01.18 19:36

Россия призывает ОБСЕ отреагировать на высылку российских журналистов из Латвии

© РИА Новости. Александр Поляков
5 января. Interfax-Russia.ru - Россия обращается к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом высказать позицию по высылке российских журналистов из Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как полноправный член ОБСЕ Россия ожидает от представителя Организации по вопросам свободы СМИ А.Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии", - приводятся слова М.Захаровой в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу. "В ходе своего недавнего визита в Москву господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах - путь, ведущий к опустошению информационной среды. Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций", - отметила она.

"Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет и ОБСЕ это признает", - считает М.Захарова.

"Господин Дезир, обращаемся к Вам в Вашем качестве полномочного арбитра представительной международной организации в этом вопросе. Ожидаем, что Вы сможете доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ", - отмечает официальный представитель МИД РФ.

В четверг телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что власти Латвии выдворяют из страны журналистку Ольгу Курлаеву. "Корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева должна покинуть Латвию в течение 24 часов. О.Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии", - сообщил телеканал. Накануне из Латвии был депортирован её супруг, корреспондент телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев, отмечает телеканал "Россия 24".

В свою очередь О.Курлаева в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что к ней "пришли утром в отель" те же сотрудники Пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем Анатолием Курлаевым. "Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали - такие же, как у супруга, то есть, я несу угрозу национальной безопасности", - сообщила журналистка.

2 января телеканал "ТВ Центр" сообщил, что в Латвии задержан его сотрудник Анатолий Курлаев. "Как заявили власти страны, с 2015 года ему запрещено въезжать в Латвию. Причины данного запрета латвийские власти не называют. В настоящий момент Анатолия Курлаева депортируют на родину", - говорилось в сообщении телеканала. В телекомпании тогда выразили недоумение в связи со случившимся, так как А.Курлаев находился в Латвии в частной поездке. При этом в телекомпании сочли, что "депортация сотрудника "ТВ Центра" наглядно демонстрирует предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ".



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