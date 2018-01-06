Россия призывает ОБСЕ отреагировать на высылку российских журналистов из Латвии

5 января. Interfax-Russia.ru - Россия обращается к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом высказать позицию по высылке российских журналистов из Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
© РИА Новости. Александр Поляков
"Как полноправный член ОБСЕ Россия ожидает от представителя Организации по вопросам свободы СМИ А.Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии", - приводятся слова М.Захаровой в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу. "В ходе своего недавнего визита в Москву господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах - путь, ведущий к опустошению информационной среды. Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций", - отметила она.
"Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет и ОБСЕ это признает", - считает М.Захарова.
"Господин Дезир, обращаемся к Вам в Вашем качестве полномочного арбитра представительной международной организации в этом вопросе. Ожидаем, что Вы сможете доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ", - отмечает официальный представитель МИД РФ.
В четверг телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что власти Латвии выдворяют из страны журналистку Ольгу Курлаеву. "Корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева должна покинуть Латвию в течение 24 часов. О.Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии", - сообщил телеканал. Накануне из Латвии был депортирован её супруг, корреспондент телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев, отмечает телеканал "Россия 24".
В свою очередь О.Курлаева в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что к ней "пришли утром в отель" те же сотрудники Пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем Анатолием Курлаевым. "Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали - такие же, как у супруга, то есть, я несу угрозу национальной безопасности", - сообщила журналистка.
2 января телеканал "ТВ Центр" сообщил, что в Латвии задержан его сотрудник Анатолий Курлаев. "Как заявили власти страны, с 2015 года ему запрещено въезжать в Латвию. Причины данного запрета латвийские власти не называют. В настоящий момент Анатолия Курлаева депортируют на родину", - говорилось в сообщении телеканала. В телекомпании тогда выразили недоумение в связи со случившимся, так как А.Курлаев находился в Латвии в частной поездке. При этом в телекомпании сочли, что "депортация сотрудника "ТВ Центра" наглядно демонстрирует предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ".