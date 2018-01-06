Патриарх Кирилл в канун Рождества желает мира народам земли

06.01.18 00:43

© РИА Новости. Алексей Даничев

6 января. Interfax-Russia.ru - В преддверии Рождества патриарх Кирилл пожелал мира и благополучия в наступившем году народам исторической Руси и всей планеты.

"Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно мы слышим о войнах", - говорится в рождественском послании патриарха к духовенству и пастве.

Однако же, по словам предстоятеля Церкви, "мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности - вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить".

"Вера в Бога жива в сердцах большинства людей. А Церковь наша, несмотря на десятилетия гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета в настоящем, была, остается и всегда будет местом встречи с Христом", - считает патриарх Кирилл.

Он верит, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными.

Обращаясь к чадам Русской церкви в канун Рождества, патриарх призвал их по примеру волхвов принести дары родившемуся Спасителю мира, и главным даром, считает он, может стать наше сердце.

"Отдать сердце Богу - значит посвятить Ему свою жизнь. Это посвящение не требует от нас отречения от всего, что у нас есть. Мы призваны лишь удалить из сердца то, что мешает Божиему присутствию в нем. Когда все помышления заняты лишь собственным "я", когда в сердце нет места ближнему, тогда и Господу нет в нем места. Присутствие же ближнего в сердце зависит, прежде всего, от нашей способности переживать боль другого человека и откликаться на нее делами милосердия", - убежден патриарх, по мнению которого Рождество Христово стало "центральным событием человеческой истории".

"Да будет этот год для народа нашего, для народов исторической Руси и всех народов земли годом мирным и благополучным. Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести надежду, побеждающую страх, и через веру почувствовать силу преображающей человеческую жизнь Божественной любви", - говорится в патриаршем послании