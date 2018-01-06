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06.01.18 11:56
Российские истребители над Балтикой не нарушали границ иностранных государств
"23 ноября и 13 декабря 2017 года экипажи российских истребителей Су-30СМ выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтийского моря", - заявил сотрудник департамента.
Он отметил, что в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились.
"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Ранее ВВС США опубликовали видео двух случаев сопровождения американскими истребителями F-15 российских Су-30, осуществленных в ноябре и декабре прошлого года на Балтике. В штабе ВВС США в Европе сообщили, что американские истребители вылетали с британской базы Лейкенхет. В качестве причины названо то, что российские самолеты не подавали диспетчерам необходимых сигналов и не предоставили план полета.
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