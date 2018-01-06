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07.01.18 09:20
Путин поздравил православных с Рождеством Христовым
В поздравлении главы государства, в частности, говорится:
"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым.
Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям. Объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа.
С чувством глубокого удовлетворения отмечу плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога. И конечно, значим их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем.
Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия".
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