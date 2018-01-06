Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек в ДТП в Нижегородской области

07.01.18 10:56

© РИА Новости. Алексей Одиноков

7 января. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту автокатастрофы в Починковском Нижегородской области, унесшей жизни пятерых человек.

Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщает в воскресенье, что дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщалось, накануне около 08:00 мск на 211 км автодороги Нижний Новгород - Саратов произошло ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза.

По данным полиции, один из водителей выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, столкнулся с другим транспортным средством.

В результате водитель легкового автомобиля, а также четыре пассажира - две девушки и двое молодых людей - погибли на месте.

Водитель бензовоза не пострадал, отмечается в пресс-релизе.

"По факту ДТП назначена автотехническая экспертиза, в результате которой будут установлены все обстоятельства", - говорится в сообщении.