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07.01.18 10:56
Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек в ДТП в Нижегородской области
Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщает в воскресенье, что дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Как сообщалось, накануне около 08:00 мск на 211 км автодороги Нижний Новгород - Саратов произошло ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза.
По данным полиции, один из водителей выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, столкнулся с другим транспортным средством.
В результате водитель легкового автомобиля, а также четыре пассажира - две девушки и двое молодых людей - погибли на месте.
Водитель бензовоза не пострадал, отмечается в пресс-релизе.
"По факту ДТП назначена автотехническая экспертиза, в результате которой будут установлены все обстоятельства", - говорится в сообщении.
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