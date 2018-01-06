Драка с поножовщиной произошла в Петербурге, восемь человек госпитализированы

07.01.18 11:50

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

7 января. Interfax-Russia.ru - В Петербурге задержаны двое подозреваемых в нанесении мужчине ножевых ранений, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что накануне на Конюшенной площади в Центральном районе города произошла драка, в результате которой были госпитализированы восемь человек.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое граждан, которые изобличены в том, что в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".