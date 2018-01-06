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08.01.18 06:19
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на 6,5 км
"Это событие на вулкане произошло в понедельник утром по местному времени. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространяется в северо-западном направлении от вулкана", - сказал представитель РАН.
Для Ключевского установлен из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.
В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.
Как сообщалось, 3 января Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря. С тех пор выбросы на вулкане практически не прекращаются.
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