Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на 6,5 км

08.01.18 06:19

© РИА Новости. Евгений Нескромный

8 января. Interfax-Russia.ru - Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пар с газом с содержанием пепла на высоту 6,5 км над уровнем моря, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в понедельник в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в понедельник утром по местному времени. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространяется в северо-западном направлении от вулкана", - сказал представитель РАН.

Для Ключевского установлен из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

Как сообщалось, 3 января Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря. С тех пор выбросы на вулкане практически не прекращаются.