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08.01.18 06:28
ЦИК РФ завершил прием документов от самовыдвиженцев
"С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов", - говорится в сообщении ЦИК.
В нем отмечается, что в последний день поступили документы от пяти граждан, выдвинувших свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
Кроме того, согласно сообщению, ЦИК России отказала в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку семи претендентов, выдвинувших свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.
"Кроме уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, с начала президентской кампании в ЦИК России поступило еще 21 уведомление от политических партий о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов", - говорится также в сообщении.
В ЦИК также подчеркивают, что документы, документы от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, будут приниматься до полуночи 12 января.
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