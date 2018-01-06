ЦИК РФ завершил прием документов от самовыдвиженцев

08.01.18 06:28

© РИА Новости. Владимир Федоренко

8 января. Interfax-Russia.ru - Центризбирком России в воскресенье завершил прием документов от кандидатов на должность президента РФ в порядке выдвижения.

"С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов", - говорится в сообщении ЦИК.

В нем отмечается, что в последний день поступили документы от пяти граждан, выдвинувших свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Кроме того, согласно сообщению, ЦИК России отказала в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку семи претендентов, выдвинувших свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.

"Кроме уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, с начала президентской кампании в ЦИК России поступило еще 21 уведомление от политических партий о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов", - говорится также в сообщении.

В ЦИК также подчеркивают, что документы, документы от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, будут приниматься до полуночи 12 января.