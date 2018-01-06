Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток из дальнего похода

08.01.18 07:19

© РИА Новости. Павел Львов

8 января. Interfax-Russia.ru - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" вернулся во Владивосток после выполнения задач дальнего похода, сообщает пресс-служба ТОФ.

"На торжественной церемонии встречи присутствовали представители командования ТОФ, военнослужащие Тихоокеанского флота, родные и близкие военных моряков, представители ветеранских и общественных организаций", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что отряд кораблей ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 2 октября 2017 года. Основной целью похода стало демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

За время похода корабли ТОФ зашли в порты восьми государств: Филиппин, Брунея, Камбоджи, Таиланда, Индонезии, Мьянмы, Сингапура, Китая, провели ряд учений и приняли участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), подчеркивают в пресс-службе.