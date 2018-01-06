Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий банкам, кредитующим малый и средний бизнес

08.01.18 08:39

© РИА Новости. Михаил Мордасов

8 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о кредитовании по льготной ставке субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации проектов в приоритетных отраслях, сообщает сайт правительства РФ.

Постановлением утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.

"Основные условия предоставления субсидий - конечная ставка для субъектов МСП не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки составляет 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства, 3,1% - для субъектов среднего предпринимательства, срок льготного кредита не более 10 лет - на инвестиционные цели и не более 3 лет - на оборотные цели", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что уполномоченные банки смогут заключать кредитные договоры с субъектами МСП на реализацию проектов, предусматривающих приобретение или создание основных средств в одной или нескольких приоритетных отраслях по утверждённому перечню, или на пополнение оборотных средств на реализацию проекта в одной или нескольких приоритетных отраслях по утверждённому перечню.

Устанавливаются также условия отбора уполномоченных банков, в том числе: опыт кредитования субъектов МСП в течение последних трёх календарных лет; соблюдение установленных Банком России обязательных нормативов; отсутствие задолженностей по налогам и по возврату субсидий перед бюджетной системой; является российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц в совокупности не превышает 50%; не получает средства из федерального бюджета на основании других нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на аналогичные цели.