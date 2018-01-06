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08.01.18 09:02
Мощный циклон несет на Сахалин сильный снег и ветер
"9 января сильная метель и усиление ветра ожидается на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении.
На этих территориях ожидаются сильные осадки, на востоке очень сильные, прогнозируется опасность схода лавин.
"В администрации этих муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию", - отмечают в МЧС.
Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле сахалинского главка ведомства.
Спасатели призывают жителей районов, попадающих под удар стихии, до улучшения погоды воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.
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