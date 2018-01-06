Штормовое предупреждение в Москве действует до полуночи 9 января

08.01.18 13:13

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

8 января. Interfax-Russia.ru - Шквалистый ветер прогнозируется в московском регионе до полуночи, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в городском метеобюро.

"До 24:00 в Москве и в Московской области сохранится сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - сказал собеседник агентства.

Гидрометцентр России, в свою очередь, уточняет, что порывы ветра в регионе местами могут достигать 13-18 м/с, объявлен желтый уровень опасности (погода несет потенциальную угрозу - ИФ).

По прогнозу синоптиков, в понедельник днем в Москве ожидаются от минус 2 до нуля градусов, небольшой снег, гололедица. Ночью в столице местами может подморозить до минус 6, в Подмосковье - до минус 8 градусов. Вероятен небольшой снег.