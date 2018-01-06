Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО

08.01.18 13:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 января. Interfax-Russia.ru - РФ не рассматривает возможность выхода из Всемирной торговой организации, торговые вопросы с ЕС будут решаться в рамках судебных механизмов этой организации, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

"С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается", - подчеркивают в министерстве.

Ранее в понедельник директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков заявил "Интерфаксу", что заявка Евросоюза в ВТО о возможной компенсации от РФ в размере 1,4 млрд евро в год безосновательна, так как Россия уже выполнила решение панели арбитров Всемирной торговой организации по спору об ограничениях на импорт свиней из ЕС, РФ намерена созвать панель арбитров в ВТО на предмет анализа выполнения этого решения.

В пресс-релизе Минэкономразвития подтверждается эта позиция министерства. "Запрос ЕС о предоставлении права на приостановление уступок в отношении РФ в размере 1,39 млрд евро в связи с якобы не исполненным Россией решением органа ВТО по разрешению споров (ОРС) в деле РФ - меры в отношении импорта живых свиней и других продуктов свиноводства является необоснованным. На заседании ОРС 3 января 2017 года представители РФ выразили свое категорическое несогласие с позицией ЕС, и в соответствии с правилами ВТО данный запрос теперь будет рассматриваться арбитражем", - говорится в сообщении министерства.

"В соответствии с практикой и процедурами ВТО РФ будет участвовать в арбитраже по оценке адекватности запроса ЕС, а также в соответствии с установленными правилами организации инициирует третейское разбирательство, направленное на установление факта выполнения Россией всех пунктов решения ОРС", - сообщают в министерстве.