Российские военные предотвратили атаку беспилотников на базы РФ в Сирии

08.01.18 18:07

© РИА Новости. Евгений Биятов

8 января. Interfax-Russia.ru - Боевики в Сирии использовали 13 ударных беспилотников при попытке атаки на российские базы "Хмеймим" и "Тартус" в ночь на 6 января, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Системой обеспечения безопасности российской авиабазы "Хмеймим" и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам.

"Десять ударных беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус", - сказали в Минобороны.

"Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены штатными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, еще шесть беспилотников перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. "Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три беспилотных летательных аппарата при посадке сдетонировали от столкновения с землей", - сказали в Минобороны.