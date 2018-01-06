Нарушенное из-за непогоды энергоснабжение в Кировской области восстановлено

08.01.18 18:11

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

8 января. Interfax-Russia.ru - Энергетики филиала МРСК Центра и Приволжья - "Кировэнерго" восстановили электроснабжение потребителей ряда населенных пунктов Кировской области, где в понедельник из-за непогоды произошли отключения, сообщил сайт МРСК Центра и Приволжья.

Локальные отключения в регионе произошли днем в результате прохождения атмосферного фронта с сильным снегопадом и метелью. В восстановительных работах участвовали 14 бригад энергетиков.

"Благодаря оперативным действиям персонала "Кировэнерго" электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено. В настоящий момент могут продолжаться локальные работы по индивидуальным заявкам потребителей", - говорится в сообщении.

Погодные условия по области продолжают оставаться неблагоприятными. В связи с этим на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в "Кировэнерго" введен режим повышенной готовности, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. Под особым контролем находятся социально значимые объекты.

Днем в понедельник 29 населенных пунктов в Даровском, Кирово-Чепецком, Оричевском, Орловском, Юрьянском, Слободском районах Кировской области остались без света. Социально значимые объекты в зону отключения не попали.