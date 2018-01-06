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08.01.18 18:17
Власти столицы обещают запустить первый участок Большой кольцевой линии метро
"Уже в ближайшие два месяца первый участок большой кольцевой линии от станции метро "Деловой центр" до станции метро "Петровский парк" планируется запустить. Сейчас идет обкатка этого участка", - сказал М.Хуснуллин в понедельник журналистам.
Он отметил, что строительные работы на этом участке полностью завершены, в настоящее время идет тестирование различных инженерных и транспортных систем.
М.Хуснуллин добавил, что к настоящему времени развернуты проектные и строительные работы на всех участках большого кольца.
Большое кольцо метро будет включать 31 станцию, его длина составит 67 км. Оно будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Полностью завершить строительство нового кольца планируется в 2021-2022 годах.
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