Правительство РФ дополнило "дальневосточным" разделом госпрограмму "Энергоэффективность и развитие энергетики"

09.01.18 06:46

© РИА Новости. Александр Астафьев

9 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнении государственной программы РФ "Энергоэффективность и развитие энергетики" разделом о приоритетном развитии топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Реализация госпрограммы на территории Дальневосточного федерального округа позволит гарантированно обеспечить доступной энергетической и тепловой энергией потребителей макрорегиона, повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Задачами программы являются выравнивание цен (тарифов) на электрическую энергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, развитие электрической генерации за счет роста возобновляемых источников энергии, в том числе в удаленных и труднодоступных районах макрорегиона, снижение стоимости и сокращение сроков подключения новых потребителей к электрическим сетям, развитие магистральных электрических сетей, обеспечение газификации Дальнего Востока на уровне не ниже среднероссийского и прочее.

Планируется, что основными результатами реализации задач программы на территории Дальнего Востока станут увеличение на территории ДФО к 2020 году добычи нефти, включая газовый конденсат, уровня газификации потребителей природным газом, выравнивание цен (тарифов) на электрическую энергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.

Выделение "дальневосточных" разделов по развитию в госпрограммах определено постановлением правительства РФ № 1137.