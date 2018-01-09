Шестикилометровый столб пепла поднялся над Ключевским вулканом на Камчатке

09.01.18 06:59

© РИА Новости. Александр Пирагис

9 января. Interfax-Russia.ru - Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пар с газом с содержанием пепла на высоту 6 км над уровнем моря, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло во вторник утром по местному времени. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространяется в юго-западном направлении от вулкана", - сказал представитель РАН.

Для Ключевского установлен из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.