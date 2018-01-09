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09.01.18 07:05
Паромная переправа между Сахалином и материком закрылась из-за циклона
"Паромная переправа закрылась в понедельник в 18:00 по хабаровскому времени (11:00 мск) с прибытием в порт Ванино Хабаровского края парома "Сахалин -8". Все три парома находятся сейчас в Ванино и будут там пережидать непогоду",- рассказал собеседник агентства.
По его словам, с подходом к Сахалину циклона в Татарском проливе во вторник к вечеру ожидается усиление северного и северо-восточного ветра до 20-25 м\с, шторм с высотой волн 6,5-7 метров.
Возобновить работу переправы планируется 11 января в конце суток.
"Скопления пассажиров нет, автомобилей - нет, в Ванино находится 80 железнодорожных вагонов с грузами в адрес Сахалина", - рассказал сотрудник СахМП.
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