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09.01.18 07:05

Паромная переправа между Сахалином и материком закрылась из-за циклона

© РИА Новости. Олег Смереченский
9 января. Interfax-Russia.ru - Паромная переправа Холмск - Ванино, связывающая Сахалин с материковой частью РФ, закрылась вечером в понедельник в связи с подходом циклона, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве (СахМП).

"Паромная переправа закрылась в понедельник в 18:00 по хабаровскому времени (11:00 мск) с прибытием в порт Ванино Хабаровского края парома "Сахалин -8". Все три парома находятся сейчас в Ванино и будут там пережидать непогоду",- рассказал собеседник агентства.

По его словам, с подходом к Сахалину циклона в Татарском проливе во вторник к вечеру ожидается усиление северного и северо-восточного ветра до 20-25 м\с, шторм с высотой волн 6,5-7 метров.

Возобновить работу переправы планируется 11 января в конце суток.

"Скопления пассажиров нет, автомобилей - нет, в Ванино находится 80 железнодорожных вагонов с грузами в адрес Сахалина", - рассказал сотрудник СахМП.



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