Автобусное сообщение из Южно-Сахалинска в другие города юга острова закроют из-за метели

09.01.18 07:18

© РИА Новости. Владимир Федоренко

9 января. Interfax-Russia.ru - Автобусное междугороднее сообщение будет закрыто в обед во вторник на юге Сахалина из-за метели, сообщается на сайте администрации Долинского городского округа.

"Во вторник в 12:00 местного времени (04:00 мск) будет закрыто автобусное пассажирское сообщение по маршрутам Южно-Сахалинск - Поронайск, Южно-Сахалинск - Макаров, Южно-Сахалинск - Углегорск", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник циклон испортит погоду на Сахалине. Как ожидается, к обеду вторника на юге острова начнутся сильные метели с сильными осадками, на восточном побережье острова - очень сильные метели. В горах юга Сахалина - лавиноопасно.