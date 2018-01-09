Фонд развития моногородов одобрил концепцию развития городского округа Спасск-Дальний в Приморье

09.01.18 07:48

© РИА Новости. Владимир Федоренко

9 января. Interfax-Russia.ru - Правление Фонда развития моногородов одобрило концепцию развития городского округа Спасск-Дальний в Приморском крае, сообщила пресс-служба администрации региона.

Концепция, которая была представлена на рассмотрение фонда, предусматривает основные параметры развития монопрофильного муниципального образования.

Городской округ Спасск-Дальний с населением более 41 тыс. человек входит в состав Свободного порта Владивосток.

Градообразующим предприятием муниципалитета является АО "Спасскцемент", малым и средним предпринимательством занимаются более трети трудоспособного населения города - около 6 тыс. человек.

По словам вице-губернатора Приморья Татьяны Казанцевой, слова которой приводятся в сообщении, после одобрения концепции Спасск-Дальний может претендовать на финансовую поддержку фонда, в том числе на строительство необходимой для реализации инвестиционных проектов инфраструктуры.

Одним из инвестиционных проектов моногорода Спасск-Дальний является создание многопрофильного медицинского центра по оказанию медицинских услуг ООО "Лекарь" с объемом инвестиций 310 млн рублей и созданием более 50 рабочих мест.

"Предполагается предоставление платных медицинских услуг жителям Спасска, Спасского района и еще семи муниципальных образований с населением около 276,5 тыс. человек в сочетании с приемом пациентов по системе ОМС. Соглашение о реализации данного проекта компания подписала с администрацией Приморского края в рамках третьего Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.

Инвестор проекта строит инфраструктуру самостоятельно, но готов претендовать на заемные средства Фонда развития моногородов в приобретении медицинского оборудования общей стоимостью 124 млн рублей.