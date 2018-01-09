Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 6 км

09.01.18 07:53

© РИА Новости. Евгений Нескромный

9 января. Interfax-Russia.ru - Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), утром во вторник выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Согласно визуальным данным, наблюдался пепловый выброс на высоту до 6 км. Пепловое облако смещается к востоку от вулкана, угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Ранее ученые сообщали, что нынешнее извержение Эбеко - рядовое событие для этого вулкана, который активизируется один раз в 25-30 лет и его извержения могут продолжаться несколько лет.

Город Северо-Курильск расположен между двумя лохаровыми выносами (грязевая лава) с Эбеко: один сошел почти 7 тыс. лет назад, второй - 2,4 тыс. лет назад. Последний крупный грязевой вулканический поток сошел с Эбеко в 1934 году и дошел до дизельной электростанции, расположенной в 500 м от города.