Новое бюджетное правило вступило в силу в РФ

09.01.18 08:09

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 января. Interfax-Russia.ru - Новое бюджетное правило, которое позволит изымать больше дополнительных нефтегазовых доходов, ограничивая расходы бюджета, вступило в силу в РФ с 1 января 2018 года. Также в текущем году в РФ останется только один суверенный фонд - Фонд национального благосостояния.

В июле 2017 года в Бюджетный кодекс были внесены поправки, определяющие, что предельный объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ, прогнозируемых валютного курса, объема ненефтегазовых доходов и объема расходов на обслуживание государственного долга. Базовая цена на нефть при этом устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.

Новая редакция бюджетного правила в полном объеме будет применяться при формировании основных параметров бюджета на 2019 год и последующие периоды. На 2018 год предусмотрен переходный период, в котором общий объем расходов бюджета РФ не может превысить увеличенной на 1% ВВП суммы доходов за вычетом нефтегазовых доходов (рассчитанных исходя из прогнозируемых цен на нефть и газ и обменного курса доллара США к рублю), самих нефтегазовых доходов, прогнозного объема расходов на обслуживание госдолга. Именно на основе таких параметров был сверстан бюджет текущего года. При этом на 2018 год не были установлены условно утверждаемые расходы, на 2019 год они будут предусмотрены в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета на этот год.

По данным Минфина, уже в 2018 году уровень изъятия дополнительных нефтегазовых доходов увеличится до 70% по сравнению с 30-40%, которые изымались в 2017 году по переходным положениям. За счет изымаемых допдоходов Минфин продолжит покупать валюту на рынке, только теперь объем направляемых на это средств возрастет. Так, по расчетам министерства, в 2018 году на покупку валюты на внутреннем рынке может быть направлено порядка 2 трлн рублей при средней цене на нефть $54-55 за баррель, если же цена будет на уровне $60 за баррель, сумма может вырасти до 2,8 трлн рублей.

Минфин ожидает, что новое бюджетное правило будет способствовать все большей независимости курса рубля от колебаний цен на нефть. "Если даже и будет волатильность на рынке сырьевом или на рынках капитала, то на курсе это будет отражаться меньше, чем по предыдущим методикам формирования суммы, которая идет в Фонд национального благосостояния", - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Валюту для Минфина продолжит покупать ЦБ, хотя в ноябре правительство РФ одобрило правила покупки и продажи иностранной валюты Федеральным казначейством, позволяющие ему самостоятельно проводить эти операции на бирже без привлечения Банка России.

Средства Резервного фонда должны быть перечислены в ФНБ до 1 февраля 2018 года. Однако, как сообщал А.Силуанов, Резервный фонд будет исчерпан в 2017 году.

Объединенный фонд, как и раньше, будет формироваться за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Использование ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) предлагается осуществлять в зависимости от остатка средств фонда на конец очередного финансового года. Если общий объем средств в объединенном фонде превышает 5% ВВП, использование предлагается ограничить объемом недополученных нефтегазовых доходов в соответствующем году. В том случае, если остаток фонда меньше 5% ВВП, то использование средств фонда предлагается ограничить 1% ВВП для того, чтобы сохранить минимальный допустимый объем средств в суверенных фондах. До достижения объема фонда отметки в 7% ВВП его средства не могут размещаться в иные финансовые активы, за исключением начатых до 1 января 2018 года самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утвержден правительством, и начатых до 1 января 2018 года проектов Внешэкономбанка.