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09.01.18 08:12
Тихоокеанский циклон принесет на Камчатку сильный ветер и снегопады
"Циклон окажет влияние на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также на Елизовский и Усть-Большерецкий районы, где 10 января ожидаются снегопады разной интенсивности", - говорится в сообщении.
Скорость ветра на юго-западном побережье может достигнуть 30 м/с, на юго-восточном побережье - 20 м/с. Днем при усилении ветра до 15 м/с начнется метель.
Спасатели рекомендуют жителям районов, попадающих под удар стихии, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами. Туристам и туристическим фирмам также воздержаться от выхода на маршруты.
"Любителям экстремальных поездок желательно не выезжать в горы, особенно в район Вилючинского, Авачинского вулканов, Мутновской геотермальной электростанции, Паужетской ГеоЭС. В период действия циклона в горах увеличивается вероятность самопроизвольного схода лавин", - подчеркивают спасатели.
Родителям рекомендовано следить за местонахождением своих детей, по возможности не отпускать их на улицу.
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