Тихоокеанский циклон принесет на Камчатку сильный ветер и снегопады

09.01.18 08:12

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

9 января. Interfax-Russia.ru - По прогнозу синоптиков, в ночь на среду к берегам Камчатки подойдет тихоокеанский циклон со снегопадами и сильным ветром, сообщает во вторник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Циклон окажет влияние на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также на Елизовский и Усть-Большерецкий районы, где 10 января ожидаются снегопады разной интенсивности", - говорится в сообщении.

Скорость ветра на юго-западном побережье может достигнуть 30 м/с, на юго-восточном побережье - 20 м/с. Днем при усилении ветра до 15 м/с начнется метель.

Спасатели рекомендуют жителям районов, попадающих под удар стихии, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами. Туристам и туристическим фирмам также воздержаться от выхода на маршруты.

"Любителям экстремальных поездок желательно не выезжать в горы, особенно в район Вилючинского, Авачинского вулканов, Мутновской геотермальной электростанции, Паужетской ГеоЭС. В период действия циклона в горах увеличивается вероятность самопроизвольного схода лавин", - подчеркивают спасатели.

Родителям рекомендовано следить за местонахождением своих детей, по возможности не отпускать их на улицу.