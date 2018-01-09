Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Туве

09.01.18 08:22

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 января. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 4,8 зарегистрирован во вторник в 333 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, произошедшего в 23:11 мск в понедельник (03:11 вторника по местному времени), имел координаты 50.30 градуса северной широты и 90.24 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 6,1 балла по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.