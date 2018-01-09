Пять человек погибли в автоаварии с участием грузовика в Кузбассе

09.01.18 08:28

© РИА Новости. Андрей Стенин

9 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства автоаварии на трассе "Кузбасс-Алтай" в Гурьевском районе Кемеровской области, в которой погиб 10-летний ребенок и четверо взрослых, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону во вторник.

Предварительно установлено, что столкновения Kia Ceed и грузовика Volvo произошло накануне вечером около 23:20 (19:20) в Гурьевском районе.

"В результате ДТП погибли пять человек: водитель и четыре пассажиры легкового автомобиля, в том числе 10-летний мальчик", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Kia уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

Полиция устанавливает обстоятельства автоаварии, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.