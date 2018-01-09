Мороз спровоцировал рост пожаров в Хакасии

09.01.18 08:33

© РИА Новости. Алексей Петров

9 января. Interfax-Russia.ru - Власти Республики Хакасия обеспокоены ростом пожаров в период морозной погоды, сообщает во вторник пресс-центр правительства региона.

"Жители Хакасии халатно отнеслись к подготовке своего жилья к морозам. Похолодание привело к значительному росту пожаров в жилье. За первые 9 дней года жилье горело 17 раз. В списке пострадавших от огня магазин, церковь, водонапорная башня. С начала года на пожарах погибли три человека. Власти Хакасии просят жителей республики быть бдительными и строго соблюдать меры пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

По данным властей, в 2018 году в регионе уже произошло 37 пожаров, что значительно большем, чем в прошлом году за аналогичный период. В большинстве случаев пожары случились из-за недосмотра за печами.

Власти призывают жителей уделить контролю за состоянием электрооборудования и печного отопления.