Более 150 жильцов многоэтажки в Тюмени, где накануне произошел пожар, не могут пока вернуться в свои квартиры

09.01.18 08:49

© РИА Новости. Кирилл Брага

9 января. Interfax-Russia.ru - Жильцы девятиэтажного дома в Тюмени, серьезно пострадавшего от сильного пожара, остаются в гостинице или у родственников, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" во вторник в пресс-службе МЧС по региону.

"15 человек, среди них один ребенок, разместили в гостинице "Колос", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что остальные жильцы дома - а это 145 человек - находятся у родственников.

"Никто из жильцов этого дома пока вернуться в свои квартиры не может", - подчеркнул собеседник агентства.