Два человека пострадали на пожаре в оренбургской многоэтажке, более 20 жильцов эвакуированы

09.01.18 08:56

© РИА Новости. Кирилл Брага

9 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Оренбурге во вторник утром, есть пострадавшие, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Информация о возгорании поступила спасателям в 07:33 по местному времени.

"По прибытию к месту вызова было установлено, что в подвальном помещении горит мусор, сильное задымление присутствует во всем здании, необходима эвакуация жильцов", - говорится в сообщении.

Пожару был присвоен второй номер сложности. Из горящего дома был эвакуирован 21 человек, в том числе 6 детей.

"Два человека получили травмы", - сообщает ГУ МЧС, не уточняя характер повреждений.

В 08:35 пожар был локализован на общей площади 50 кв м, в 10:14 - ликвидирован.