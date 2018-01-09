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09.01.18 09:02
Три подземных толчка зафиксированы на Байкале
Согласно оперативным данным, 1 января в 13:08 по иркутскому времени подземный толчок был зафиксирован в точке с координатами 52.93 градуса северной широты 108.93 восточной долготы в Прибайкальском районе Бурятии, в 30 км от порта Турка. Энергетический класс сейсмособытия- 9,6, магнитуда по формуле для Прибайкальского региона - 3,1.
2 января в 3:18 по иркутскому времени землетрясение произошло в проливе Малое море, который отделяет самый крупный байкальский остров Ольхон. Координаты эпицентра 53.09 градусов северной широты 107.00 восточной долготы. Энергетический класс - 11, магнитуда по формуле - 3,9. Толчок интенсивностью 4 балла ощутили жители поселков Хужир и Черноруд, 3 балла - поселка Еланцы в Ольхонском районе Иркутской области.
7 января в 1:14 по иркутскому времени подземный толчок был зафиксирован в Северобайкальском районе Бурятии, в 50 км от термальных источников "Хакусы" на берегу Байкала. Координаты эпицентра 55.34 градуса северной широты 110.49 восточной долготы. Энергетический класс - 10,2, магнитуда по формуле - 3,4.
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