Автозаводы Петербурга и Ленобласти возобновляют работу после зимних коллективных отпусков

09.01.18 09:11

© РИА Новости. Михаил Киреев

9 января. Interfax-Russia.ru - Автомобильные заводы Toyota, Nissan и Hyundai в Петербурге и завод Ford в Ленинградской области во вторник возобновляют работу конвейеров после зимних коллективных отпусков.

На заводе Toyota во время каникул производились различные работы по обслуживанию производственных линий и установке нового оборудования. Производственные планы на заводе традиционно не комментируют, однако, по данным источников на рынке, в ближайшей перспективе планируется запуск в производство нового поколения седана Camry, который уже продается на домашнем рынке Toyota и в США.

Завод Hyundai не объявлял о запуске в производство в 2018 году новых моделей, однако начинает выпуск кроссовера Creta c новыми пакетами опций.

Завод Nissan осенью прошлого года возобновил работы в две смены в связи с растущим спросом на модели Qashqai, X-Trail и Murano. Завод работал в одну смену с апреля 2016 года, отменив вторую смену и сократив 400 человек из-за спада автомобильного рынка в России. При этом в 2017 году завод прекратил сборку внедорожника Pathfinder в связи с низким спросом на модель.

Завод Ford в Ленобласти так же, как и петербургские автопроизводства, возобновляет работу конвейера во вторник. В 2018 году намечена мировая премьера Ford Focus нового поколения, но предприятие пока не анонсирует его сборку. "Для сохранения и усиления позиций Ford Sollers на рынке мы планируем адаптировать объемы производства под план продаж. Для этого мы будем наращивать производство на заводах в Татарстане, так как именно там в следующем году планируются обновления некоторых моделей. Также мы продолжим усиливать свои позиции в сегменте легкого коммерческого транспорта", - отмечалось ранее в сообщении СП.