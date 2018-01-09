Тула станет новогодней столицей России в 2019 году

09.01.18 09:17

© РИА Новости. Андрей Варенков

9 января. Interfax-Russia.ru - В Ханты-Мансийске состоялась церемония передачи Туле символа проекта "Новогодняя столица России", сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"С 2012 года при поддержке министерства культуры РФ проводится конкурс новогодних столиц России. Каждый год эксперты выбирают город, который станет символом праздника. В этой роли уже побывали Казань, Владимир, Вологда, Сортавала и Тамбов. На рубеже 2018 года звание "Новогодней столицы" носил Ханты-Мансийск, который и передал титул Туле", - говорится в сообщении.

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев от имени главы региона Алексея Дюмина и туляков поблагодарил югорчан за новогоднюю сказку, которую они подарили всей стране в эти праздничные дни, и отметил, что в следующем году в Туле планируется целый ряд ярких и интересных праздничных мероприятий для туляков и гостей города.

В регионе будет создан специальный оргкомитет по подготовке к событийному проекту "Тула - новогодняя столица России".

Как пояснили "Интерфаксу" в облправительстве, в частности, будет создан сайт, посвященный проекту, логотип. Все предлагаемые мероприятия будут вынесены на обсуждение с жителями области. Общая концепция праздника будет принята в начале декабря.

Предполагается, что центрами проведения праздника станут главная площадь Тулы, набережная Упы и Тульский кремль.