Росгвардия может создать подразделения по борьбе с беспилотниками

09.01.18 10:05

© РИА Новости. Сергей Аверин

9 января. Interfax-Russia.ru - Вопрос о создании подразделений по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) изучается Росгвардией, сообщил первый замдиректора ведомства Сергей Меликов.

"Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами", - сказал С.Меликов газете "Известия".

Он отметил, что Росгвардия уже получила "определенное средство" для борьбы с БПЛА, но пока не изучило его в практической эксплуатации.

"Надо сначала его обкатать. Если поймем, что требуется создание отдельного подразделения с группой специалистов, то, конечно, будем создавать. Но этот вопрос пока прорабатывается. Военнослужащие центра специального назначения занимаются изучением этой проблемы совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО", - сказал С.Меликов.