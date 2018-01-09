Особый противопожарный режим вводится в Новосибирской области

09.01.18 10:14

© РИА Новости. Александр Кряжев

9 января. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников после череды пожаров с гибелью людей призвал глав муниципалитетов в кратчайшие сроки ввести особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба облправительства.

"Несмотря на принятые в регионе профилактические меры и широко развернутую работу по их реализации, неблагоприятная пожарная обстановка в области сохраняется. Особое беспокойство вызывает ситуация с пожарами и гибелью людей в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Искитимском и Колыванском районах", - говорится в сообщении.

Главам муниципальных районов и городских округов врио губернатора поручил усилить профилактическую работу с населением, в первую очередь, проживающим в частном секторе.

Особое внимание необходимо уделить производственным и коммерческим объектам, проводя профилактические беседы как с работниками, так и с руководителями.