Антициклон принесет в Петербург легкий мороз

09.01.18 10:55

© РИА Новости. Алексей Даничев

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Обширный антициклон определит характер погоды в Петербурге и Ленинградской области на наступившей неделе, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре северной столицы.

"Атмосферные процессы станут малоактивными, ветер ослабеет. А во второй половине недели над нашими районами установится обширный антициклон. Его влияние сохранится до конца недели", - говорится в сообщении.

В Петербурге большую часть недели осадки маловероятны. Температура воздуха ночью будет в пределах минус 3 - минус 7, днем - 1-5 градусов ниже ноля.

Ночью 10 января небольшой снег пройдет в большинстве районов Ленобласти. Ветер будет слабым. Преобладающая температура воздуха в ночные часы составит 3-8 градусов со знаком "минус" (в восточных районах местами до минус 14), днем не выше минус 1-6 градусов.